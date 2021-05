Windows 10X: progetto posticipato o cancellato?

8 May 2021 – 12:52

In base alle ultime indiscrezioni, Windows 10X non arriverà sul mercato nel 2021 e Microsoft potrebbe anche decidere di cancellare il progetto.

The post Windows 10X: progetto posticipato o cancellato? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico