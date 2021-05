Sonova compra la consumer division Sennheiser

8 May 2021 – 10:00

Sonova ha comprato il ramo consumer di Sennheiser e ora amplierà il proprio mercato rispetto agli attuali sistemi audio per ipoudenti.

