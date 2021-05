Ingenuity completa il primo volo di sola andata

8 Maggio 2021 – 13:49

Ingenuity ha completato con successo anche il quinto volo su Marte (il primo di sola andata) e ora si prepara per la fase operativa.

