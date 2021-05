Rockstar Games sta cercando persone per giocare a GTA 6 (o altri giochi)

7 Maggio 2021 – 11:29

Le divisioni North, Lincoln e India del gruppo hanno infatti reso noto di essere alla ricerca di alcuni game-tester, ovvero di persone disposte a lavorare a tempo pieno nella prova di nuovi titoli in fase di rilascio. Per gli osservatori, l'annuncio di lavoro coincide con le tempistiche per il rilascio del nuovo episodio della saga.



Fonte: Fanpage Tech