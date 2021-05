Muppets Haunted Mansion è il nuovo show dei Muppets

7 May 2021 – 17:31

Fra un fulmine e l’altro, ecco arrivare l’annuncio che tutti i fan dei pupazzi più famosi del mondo dello spettacolo stavano attendendo: i Muppets ritorneranno il prossimo autunno con il loro primo speciale di Halloween. Lo show, che sarà diffuso sulla piattaforma streaming Disney+, s’intitolerà Muppets Haunted Mansion e sfrutterà proprio la sinergia fra due properties di casa Disney: da una parte, appunto, gli irriverenti pupazzi parlanti e dell’altra la famosa attrazione che rappresenta un’inquietante casa infestata dai fantasmi. Ma il risultato, c’è da scommetterci, non sarà raccapricciante bensì parecchio buffo e divertente.

Nella nuova avventura il povero Gonzo, lo stuntman lunatico simile a un pollo blu, accetterà la sfida di passare un’intera notte, quella del 31 ottobre, all’interno della Haunted Mansion. Insieme alle sue vicende vedremo anche il coinvolgimento del resto del cast di pupazzi e tante celebrità; senza contare i momenti musicali. Non è un caso che questa produzione sia stata annunciata proprio oggi, quando nei parchi Disney di mezzo mondo viene lanciata l’iniziativa Halfway to Halloween, una specie di countdown da qui alla fine di ottobre, notoriamente uno dei periodi di maggior pubblico (pandemia permettendo) per i parchi di divertimento.

Non è la prima volta che Disney utilizza le giostre più famose dei suoi parchi per trasformarle in veri e propri franchise mediatici (basti pensare ai Pirati dei Caraibi). La Casa dei fantasmi, in particolare, era già stata oggetto di un adattamento cinematografico con l’uscita del film del 2003 con protagonista Eddie Murphy. Ora, appunto, ci sarà anche questo speciale con ii Muppets; ma nei mesi scorsi è stato annunciato persino un nuovo film ambientato nei dintorni della stessa attrazione: a occuparsene sarà Justin Simien, il creatore della serie Netflix contro il razzismo Dear White People.

