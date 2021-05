Le critiche sulla privacy non rallentano WhatsApp

7 Maggio 2021 – 16:49

Nonostante un inizio di 2021 non certo semplice, l’app di Facebook per la messaggistica continua a crescere e ampliare la propria base utenti.

The post Le critiche sulla privacy non rallentano WhatsApp appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico