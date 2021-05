La Nintendo Wii grande quanto un Game Boy

7 Maggio 2021 – 18:04

(Foto: StonedEdge – YouTube)Su YouTube è comparso un altro mirabile esempio di modifica creativa di una console del passato fino a ottenere un dispositivo ultra compatto e tascabile. Questa volta è toccato alla gloriosa Nintendo Wii finire sotto i ferri fino a trasformarsi in una sorta di versione trasparente e un po’ più spessa di un Game Boy Advance Sp. Nonostante la riprogettazione, è in grado di riprodurre i giochi con una fluidità e una potenza niente male.

Nintendo Wii non ha bisogno di presentazioni, è una delle console più di successo del brand nipponico, in grado di superare agevolmente le 100 milioni di unità in oltre dieci anni di vita operativa. Lo YouTube StonedEdge ne ha recuperata una e l’ha rivoltata completamente fino a ottenere un gadget che è stato chiamato Wii SPii proprio perché riprende il design a conchiglia con doppio quadrato del piccolo Game Boy Advance Sp.

Con una scocca in plastica semi trasparente e piuttosto accattivante, Wii SPii mette a disposizione uno schermo lcd da 3,5 pollici di diagonale e a una risoluzione 640 x 480 pixel che è esattamente quella raggiunta dalla Wii originale. Ci sono due batterie interne che permettono di allungare le sessioni di gioco a circa due ore e mezza e la chicca di un jack audio da 3,5 mm per collegare cuffiette e godersi l’audio dei vari giochi.



A differenza del Nintendo 64 modificato fino a risultare tascabile del quale vi abbiamo parlato qualche settimana fa, Wii SPii non ha potuo, evidentemente, inserire un lettore di dischi ottici. Così, il modder ha deciso di installare le rom dei giochi su una microsd da inserire nell’apposito slot a bordo. La scheda madre della Wii originale è stata divisa alleggerita in modo consistente mantenendo componenti preziosi come il processore e affidandosi a un circuito stampato custom per più leggerezza.

StonedEdge ha impiegato più di un anno per arrivare a un risultato davvero encomiabile, seppur sprovvisto dei comandi che sfruttano i movimenti nell’aria data la mancanza degli iconici telecomandi controller Wiimote. La console è peraltro anche in grado di riprodurre giochi del GameCube. A quando una Switch grande come un Game Boy Micro?

