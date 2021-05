Jupiter’s Legacy: quando gli dei dell’Olimpo sono supereroi con famiglie disfunzionali

7 May 2021 – 12:18

C’era una volta il mondo dei fumetti sui supereroi, una realtà in gran parte polarizzata tra Dc Comics e Marvel Comics. L’era dei cinecomic ha replicato quella realtà, con i grandi studios cinematografici Fox e Disney a spartirsi le storie di Justice League e Avengers. E Netflix? Orfana di Daredevil e degli altri (anti)eroi marveliani ha risposto stipulando un accordo, nel 2017, con Millarworld, di qui Jupiter’s Legacy, al suo debutto il 7 maggio con gli otto episodi della prima stagione. Lo scozzese (come il Grant Morrison di Happy! e Doom Patrol) Mark Millar è il papà dell’eccezionale e brutale fumetto creato con Romita Kick-Ass, diventato un film (anzi due) nel 2010. È anche l’autore di Civil War, i comics adattati nel 2016 in Captain America: Civil War dove mette i marveliani Steve Rogers e Iron Man uno contro l’altro. Morrison, all’apice della carriera, nel 2004 fonda una sua etichetta, la citata Millarworld con la quale pubblica (nel 2013) Jupiter’s Legacy, la sua versione della fondazione del mito del grande supereroe americano.

Jupiter’s Legacy (“l’eredità di Giove”) è, infatti, la saga di una mezza dozzina di individui che ricevono incredibili poteri e di come, nel corso del secolo successivo, si adoperano per proteggere e rendere di nuovo grande l’America all’indomani della Grande depressione del 1929 fino ai giorni nostri, durante i quali una nuova generazione di giovani dotati di capacità sovrumane affronta la crisi di ideali di un’ormai vacillante Unione (la Justice League del caso) e patiscono il peso dell’eredità dei padri che prima di loro hanno assurto a fama pressoché divina. La narrazione procede infatti su due binari: il primo si addentra nel presente, incentrato sulla famiglia Sampson, nella quale il rigido e ormai stanco leader dell’Unione dai poteri alla Superman Utopian (il mastodontico Josh Duhamel di Transformers) e sua moglie, Lady Liberty (Leslie Bibb di Popular), si scontrano quotidianamente con i figli – la socialite ribelle Chloe e Brandon.

Sheldon Sampson è tormentato dall’inadeguatezza dei suoi eredi e da una realtà contingente popolata di villain immorali che rendono impossibile rispettare il Codice d’onore fissato da lui stesso quasi un secolo prima. La seconda linea narrativa è composta di flashback che descrivono la crisi della società americana dopo il Crollo dell’indice di Wall Street del 1929 e la ricerca ossessiva di Sheldon, accompagnato dal fratello e da altri, del luogo misterioso che custodisce i loro poteri, conducendoli in una pericolosa e incognita avventura ispirata alle spedizione all’Isola del Teschio a caccia di King Kong, del quale Millar è appassionato.

Sheldon & co. sono divinità con la stessa fallibilità umana degli dei dell’Olimpo: Sheldon è autoritario ed esigente come Giove, sua moglie Grace saggia come Minerva, il figlio Brandon bellicoso come Marte, la figlia Chloe indipendente come Diana, il fratello Walter imperscrutabile come Plutone. Ci sono (supereroi) avidi e altri mendaci e a farne le spese sono gli umani. In questo senso, la serie ideata da Millar e adattata per lo schermo dallo Steven S. DeKnight di Daredevil piacerà più ai fan del The Boys di Garth Ennis che ai seguaci dei supereroi integerrimi dell’era d’oro. Nonostante alcune differenze con il materiale originale (riguardanti le relazioni tra alcuni personaggi, per esempio) la trasposizione è fedele alle tematiche predilette da Millar nel fumetto, diviso tra riflessioni politiche e la cronaca di una crisi familiare dalle conseguenze potenzialmente distruttive per il mondo.

O meglio, per l’America: i Sampson sono eroi americani, come lo sono le icone di Dc Comics che inseriscono le stelle e strisce della bandiera statunitense nei loro costumi, a cui il Patriota di The Boys fa il verso. Ma sono anche padri e figli, genitori che non riescono a comunicare e a capire la loro prole, troppo fragile emotivamente per uscire dall’ombra di chi li ha creati. In questo caso Chloe, la figlia di Sheldon e Grace che se n’è andata di casa e vive di servizi fotografici ed eccessi sembra la più instabile della famiglia; Brandon, emulo del padre incapace di sfogare la propria repressione, sembra più arrendevole ma ha le carte in regola per diventare la vera bomba a orologeria del caso.

Anche Walt/Brainwave (il sempre bravissimo, sibillino e quasi mefistofelico Ben Daniels di The Exorcist), fratello telepate di Sheldon, George/Skyfox (il “bambolotto” Matt Lanter di Mordimi) e gli altri fondatori dell’Unione hanno figli con cui coltivano un rapporto conflittuale; tra questi c’è Hutch, erede senza poteri di Skyfox intraprendente e pieno di risorse, e per ora il personaggio più intrigante della serie (Millar lo ha definito il “suo Han Solo”). Tutti sono destinati ad avere un parte nel passaggio di testimone tra prima e seconda generazione di supereroi. Più che sequenze spettacolari di lotta a colpi di superpoteri, quindi, da Jupiter’s Legacy ci si può aspettare confronti dolorosi tra congiunti incompresi e invidiosi, di quelli vissuti anche dalle famiglie normali.

In quella che è, quindi, più un dramma familiare in scala mitologica, l’azione prende il sopravvento ed esplode solo nel finale, servendo un colpo di scena imprevedibile ai più ma scontato per chi ha dimestichezza con il cosiddetto typcasting (ci sono attori specializzati in ruoli da cattivi e altri che fanno per lo più i buoni). L’ultima puntata è al cardiopalma, adrenalinica, spettacolare e inquietante; prelude a un futuro incerto, caotico e violento privato della rigoroso controllo dell’Unione, di frattura tra i sostenitori del virtuoso e idealistico Codice e i detrattori. Netflix ha imbroccato il sentiero giusto nella ricerca dei propri supereroi, ed è tutto grazie a Millar.

