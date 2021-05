Il supporto per laptop per i fanatici del multitasking

7 Maggio 2021 – 18:24

Utilizzare il laptop in qualsiasi luogo e situazione è il principale vantaggio dei freelance e di chi preferisce e può permettersi di lavorare o studiare lontano dall’ufficio e dall’aula. Ciò significa dover rinunciare a una postazione di lavoro ordinata ed efficace in termini di connettività per i vari dispositivi. Per tale motivo i cinesi di Maotoam hanno creato l’omonimo supporto per notebook, che grazie ai 13 ingressi in dotazione azzera limiti e preoccupazioni. Oltre alla compatibilità con Thunderbolt 3 e 4 e porte usb 4.0, può ricaricare fino a 5 device in contemporanea e ha tre uscite video per monitor esterni, due delle quali con risoluzione 4K.

Con jack audio da 3,5mm, porta Ethernet da 1 Gbps, sei porte usb e slot per schede micro sd UHS-1, il supporto è sottile quanto basta per esser trasportato in borsa e caratterizzato da una flessibilità ergonomica che permette di regolarlo in altezza per operare al meglio. Maotoam si può prenotare qui al costo di circa 83 euro, con consegne in programma dal prossimo mese.

