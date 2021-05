I due set Playmobil dedicati a Ritorno al Futuro

7 May 2021 – 11:55

(Foto: Playmobil)Playmobil è pronta a lanciare una nuova coppia di set dedicata a Ritorno al Futuro. Il primo si intitola Pick-up di Marty McFly mentre il secondo è Inseguimento sull’hoverboard e riprendono da un lato una scena del 1985 alterato dalle azioni di Marty e dall’altro l’ormai iconico inseguimento sugli skateboard volanti nel 2015. Le due scatole contengono anche diversi personaggi del secondo capitolo della fortunata serie di Robert Zemeckis.

Dopo il mirabile set con l’iconica DeLorean del primo episodio di Back to the Future, si passa al secondo con un doppio ricco set che parte da un’altra vettura come lo scintillante Toyota SR5 nero con l’ampio cassone sul retro, i fari sul tetto e la targa “mcfly85”; la mini vettura misura 25 x 12 centimetri e può accogliere i vari personaggi inclusi in scatola. Sono tre e vestiti in perfetto stile con il 1985 alterato: c’è l’ora abbiente Marty McFly con la fidanzata Jennifer Parker e l’antagonista Biff Tannen in tuta verde, spruzzino e panno a lucidare la Toyota. C’è anche una card da collezione. Il prezzo di vendita è di 49,99 euro.

(Foto: Playmobil)La seconda scatola è più dettagliata e interessante, oltre che più economica (al prezzo di 34,99 euro). Dal pickup Toyota si passa ad altri mezzi di trasporto più futuristici come l’hoverboard e la moto di polizia dalla areodinamica spinta che gli sceneggiatori della serie immaginavano avrebbero popolato il 2015. Per rappresentare una delle scene d’azione più famose ci sono Marty McFly ora in abiti del futuro a fuggire sullo skateboard volante dal bullo Griff Tannen con tanto di mazza rossa. Completano la dotazione Doc Emmett Brown anche lui in abiti 2015 con trench giallo e occhialoni e la poliziotta centauro.

(Foto: Playmobil)Tantissimi i dettagli del secondo set come il mini almanacco (Grays Sports Almanac) dei risultati sportivi che ha reso ricchissimo Biff Tannen, la locandina dello Squalo 19 in 3D, una card da collezione, ma soprattutto la modifica del generatore a fusione Mr. Fusion per la DeLorean che si può davvero applicare alla vettura del primo set.

I due set saranno disponibili da maggio.



