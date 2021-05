Honor MagicBook X: schermo da 14 e 15 pollici

7 Maggio 2021 – 16:49

Honor ha svelato in Cina i nuovi MagicBook X 14 e 15 con processori Intel Core i3/i5 di decima generazione, 8/16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB.

