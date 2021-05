Google attiverà l’autenticazione a due fattori come impostazione predefinita

7 May 2021 – 17:19

Google ha deciso di compiere un importante passo avanti verso una maggiore protezione degli account dei suoi utenti. Il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso che attiverà di default l’autenticazione a due fattori. Big G inizierà, prossimamente, ad attivare automaticamente la verifica in due passaggi (nota anche come 2sv) per tutti quegli account che non l’hanno attivata volontariamente. Agli utenti che invece hanno già configurato la 2sv, Google chiederà semplicemente di confermare la loro scelta.

La scelta, spiegata sul blog della società dal direttore del Product Management, Identity and User Security di Google Mark Risher, è arrivata poiché nel 2020 le persone hanno iniziato a valutare maggiormente la sicurezza dei propri account: la ricerca della frase “quanto è forte la mia password” ha registrato un aumento del 300% su Google Search, sintomo che effettivamente in media gli utenti stanno iniziando finalmente a preoccuparsi maggiormente della propria sicurezza online.

Avere l’autenticazione a 2 fattori attivata a protezione del proprio account permette all’utente di accorgersi per tempo se un attore non autorizzato sta cercando di accedere al suo account. Attivando la 2SV, nel momento in cui si esegue un accesso al proprio account Google da un dispositivo non registrato Big G chiederà agli utenti di confermare se sono davvero loro con un semplice tocco tramite un pop-up che apparirà sul loro dispositivo mobile collegato all’account.

Per scoprire come è messo il proprio account di Google in fatto di sicurezza, Big G ha già da tempo fornito uno strumento che permette di effettuare il Controllo Sicurezza, analizzando le eventuali vulnerabilità e segnalando anche laddove le password, salvate nel password manager di Big G, sono state violate o non sono del tutto sicure.

The post Google attiverà l’autenticazione a due fattori come impostazione predefinita appeared first on Wired.

Fonte: Wired