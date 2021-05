Dai creatori di Westworld, in arrivo l’antologia horror Unknown

7 May 2021 – 11:30

(Foto: Wikipedia)Westworld ha permesso a Jonathan Nolan e Lisa Joy di diventare una delle power couple della serialità americana. Dopo l’exploit con Hbo, infatti, nell’aprile 2019 i due hanno firmato un accordo globale con Amazon Studios per la produzione di diversi titoli. L’ultimo annunciato è Unknown, ambizioso progetto antologico horror. A produrlo saranno, appunto, loro insieme a Craig Macneill e Clay Chapman, il duo che si è fatto notare con The Boy.

In ogni stagione Unknown tratterà una storia diversa, ma ciascuna esplorerà gli angoli più nascosti dell’America, tra il folklore popolare e le sanguinose vicende criminali realmente accadute. La prima stagione si concentra su un fratello e una sorella che, dopo aver vissuto separati per molti anni, tornano nei famosi Texas Killing Fields, una zona in cui negli anni ’70 sono stati rinvenuti oltre 30 corpi di giovani donne scomparse e uccise; lì, i due incontrano uno spirito maligno che riemerge dalla loro infanzia e infesta da anni l’intera regione.

In precedenza era stato annunciato che Nolan e Joy sarebbero sbarcati su Amazon Prime Video con una nuova serie originale, The Peripheral, adattamento del romanzo tecno-thriller di William Gibson che segue una donna in un futuro prossimo dove la tecnologia inizia ad alterare subdolamente la realtà. Poi, è arrivata la notizia di un loro coinvolgimento negli episodi tratti dall’acclamata saga di videogiochi Fallout. È probabile che la pandemia abbia rallentato tutti questi lavori, ma altre novità a riguardo arriveranno sicuramente nei prossimi mesi.

