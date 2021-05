Un’ipotesi visiva di cosa potremmo trovare dentro un wormhole

6 May 2021 – 12:00

Un tunnel spazio-temporale, che colleghi come una scorciatoia due punti distanti dell’Universo. Nel campo della ricerca scientifica questi fenomeni prendono il nome di wormhole, anche se in realtà non vi sono prove della loro esistenza (anzi per le leggi della fisica così come le conosciamo non sarebbero sufficientemente stabili e collasserebbero immediatamente, quindi per ora la possibilità che si creino davvero è incerta).

Tuttavia, gli scienziati dell’Eso hanno provato a rappresentare in un video come potrebbe essere starci dentro. Qui trovate un viaggio all’indietro dentro un ipotetico tunnel: un video creato per arricchire l’esperienza del pubblico durante gli eventi musicali tenuti nei planetari, ma che possiamo vedere anche sullo schermo del nostro laptop o smartphone.

(Credit video: Mike Winkelmann/Eso)

