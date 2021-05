Tutte le volte che i Simpson hanno citato altre saghe

In pieno stile crossover, per celebrare lo Star Wars Day appena trascorso, su Disney+ è comparso il cortometraggio animato Maggie Simpson: Il risveglio della forza dopo il pisolino. Come recita il titolo, la piccola dei Simpson si trova immersa in un asilo che richiama per atmosfere e personaggi la saga di Guerre stellari. Non è la prima volta che le gialle creature di Matt Groening citano mondi cinematografici e seriali più o meno vicini. Qui i più significativi:

1. Star Wars

https://www.youtube.com/watch?v=K4FW1GFX3JI

Molto prima che Disney comprasse Fox e i diritti dei Simpson e di Star Wars finissero dunque sotto la stessa proprietà, la serie animata non ha mai mancato di citare, spesso in modo parodico, la saga cinematografica, sapientemente rinominata Cosmic Wars per evitare problemi di copyright. Dalla mitica scena in cui Homer, in occasione dell’uscita de L’impero colpisce ancora, spoilera l’identità di Darth Vader al pubblico in attesa di entrare in sala, ai continui riferimenti al fandom nerd che circonda questi film, Matt Groening e gli altri autori hanno attinto a piene mani all’universo di George Lucas, spesso preso in giro per le sue trovate non sempre condivise dal pubblico. Dalle rarissime lightsaber agli Stormtrooper che suonano musica country, passando per il profumo di Chewbecca, ogni easter egg a tema Star Wars nei Simpson assume un sapore davvero ironico e particolare.

2. Marvel

https://www.youtube.com/watch?v=VLAVPVT_yFQ

Sempre per la fusione Disney – Fox, I Simpson si sono ritrovati compagni di banco dei mitici supereroi della Marvel, parodiati in diversi episodi. I vari componenti della famiglia si sono travestiti da X-Men, la rabbia di Homer l’ha trasformato in un verdissimo Hulk, versioni più o meno fedeli di Iron Man e Spider-Man hanno fatto capolino qua e là, e anche l’indimenticato Stan Lee ha regalato un cameo partecipando al doppiaggio con la sua stessa voce. Nel marzo 2020 è andato anche in onda un episodio completamente dedicato ad Avengers: Endgame, in cui Bart minaccia gli studios di spoilerare l’imminente cinecomic. Tra gli ospiti, il boss di Marvel Kevin Feige, che ha doppiato una parodia di Thanos con 37 menti, e gli stessi registi Anthony e Joe Russo.

3. Stranger Things

L’anno prima, per l’episodio 666, collocato all’interno degli speciali di Halloween intitolati Treehouse of Horror, I Simpson avevano preso di mira anche un altro popolarissimo fenomeno mediatico, ovvero Stranger Things. In quella puntata-parodia, anch’essa ambientata negli anni ’80, Mr. Burns aveva aperto un portale verso un’oscura dimensione chiamata UnderOver nella quale Milhouse finisce risucchiato; sarà Lisa, dotata di poteri psichici molto simili a quelli di Eleven, a doversi letteralmente immergere nel mondo popolato da mostri e salvare l’amico. Ma ci vorrà l’intervento del solito Homer per comprendere che in fondo in fondo la vita nell’UnderOver non è poi così male.

4. Horror



Proprio Treehouse of Horror, gli speciali episodi antologici che vengono trasmessi ogni anno intorno al 31 ottobre, hanno permesso con il tempo ai Simpson di parodiare un sacco di titoli cult del genere horror e non solo. Da Shining a L’esorcista, da Poltergeist a La mosca, da Twilight Zone ai racconti di Edgar Allan Poe come Il corvo e Il pozzo e il pendolo, sono infiniti i riferimenti condensati in queste mini-storie surreali. A volte si tratta di rifacimenti puntuali, con i protagonisti originali sostituiti da Homer, Marge & co., altre gli spunti vengono utilizzati per raccontare storie ironiche e pungenti com’è il classico stile di questa serie. Ci sono stati anche riferimenti ai film 2001: Odissea nello spazio e Arancia meccanica. E c’è da assicurarsi che ogni film passato per le strade di Springfield sia diventato ancora di più una pietra miliare della cultura popolare.

5. Dallas

Quasi tutti i fan di questa serie animata sono concordi nel considerare Chi ha sparato a Mr. Burns?, il doppio episodio che collega il finale della sesta stagione con l’inizio della settima, uno degli apici inarrivabili dei Simpson. Pochi sanno, però, che l’idea dell’intricata trama, in cui tutta Springfield è sconvolta dalla sparatoria subita da Mr. Burns e si mette a cercare il colpevole, è in realtà tratta da un famoso episodio della mitica soap opera Dallas, che si concludeva esattamente 30 anni fa. La puntata in sé, intitolata in originale A House Divided (Discordia in famiglia), è passata appunto alla storia come Chi ha sparato a J.R.?, proprio perché include la scena in cui il personaggio di J.R. viene raggiunto da un colpo di pistola di un misterioso assalitore, la cui identità sarà rivelata solo in un episodio della stagione successiva. Ovviamente nei Simpson tutto assume toni molto diversi e meno melodrammatici, ma ciò non toglie che la scrittura abbia fatto scuola, compresi i finali alternativi prodotti solo per confondere le acque.

