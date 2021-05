Stranger Things, l’enigmatico teaser della quarta stagione

6 May 2021 – 15:19

https://www.youtube.com/watch?v=V0GHTjGn14E

Sono arrivate le immagini che molti fan attendevano da quasi due anni. Gli ultimi episodi di Stranger Things sono stati diffusi su Netflix nel luglio 2019 e da allora gli spettatori appassionati alle vicende dei ragazzini di Hawkins sono rimasti in attesa di avere qualche novità. Nei mesi scorsi sono state concesse solo rarissime briciole, fra le quali l’annuncio del ritorno ufficiale di David Harbour nei panni di Jim Hopper e le new entry nel cast. Per il resto, solo rumor e foto rubate dal set. Ora abbiamo l’occasione di scoprire le immagini ufficiali che anticipano gli sviluppi futuri della serie, anche se in realtà tutto ci porta indietro nel tempo.

Già ieri era comparsa un’enigmatica anticipazione ambientata negli Hawkins National Laboratory, con degli schermi che proiettavano immagini distorte. Adesso il teaser appena rilasciato ci riporta esattamente nei luoghi dove erano stati condotti gli esperimenti che avevano interessato Eleven e i suoi coetanei. Una figura che sembra proprio quella del dottor Brenner, interpretato da Matthew Modine, entra in una stanza in cui diversi bambini della testa rasata giocano e compiono strane attività probabilmente con i loro poteri psichici. In un’altra camera sentiamo la stessa Eleven ansimare nervosamente, prima che lo stesso Brenner le chieda: “Stai ascoltando?”.

Non è chiaro come questo si ricolleghi alla più ampia vicenda che sarà raccontata nella quarta stagione, di cui peraltro non c’è ancora una data di debutto. Le riprese per il nuovo ciclo di Stranger Things dovevano iniziare proprio nel marzo 2020, ma lo scoppio della pandemia ha interrotto tutti i lavori, che sono ripresi sono all’inizio di quest’anno. Secondo diverse testimonianze, compresa quella del giovane attore Finn Wolfhard che interpreta Mike, dovremo attendere fino al 2022. Nel frattempo i fan riusciranno a elaborare ulteriori ipotesi su quello che accadrà.

