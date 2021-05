SpaceX: primo test completato per Starship

6 May 2021 – 10:10

SpaceX ha completato con successo il test di volo del prototipo Starship SN15, raggiungendo 10 Km di altitudine prima di ritornare alla base di lancio.

Fonte: Punto Informatico