Social Football Cafè, discussioni su presente e futuro del calcio

6 Maggio 2021 – 18:04

Presente e futuro dell’industria del calcio sono al centro del dibattito, oggi più che mai: i problemi non mancavano neanche prima ma la pandemia ha fatto il resto e il terremoto Superlega, al netto del sonoro flop, ha ribadito l’urgenza di questo dibattito. Gli addetti ai lavori lo sapevano già ma anche i meno interessati hanno compreso che è grande la confusione sotto il cielo del settore calcio e la situazione non è affatto eccellente, tra club indebitati, stadi vuoti, domande sulla sostenibilità finanziaria, sogni incerti di nuovi format per le competizioni.

Interrogativi e dubbi sul futuro di questo business investono l’ecosistema e i suoi rappresentanti a tutti i livelli, non certo solo i club blasonati che pure vanno in prima pagina: è una fase in cui anche i ricchi piangono ma tutti gli altri non se la passano benissimo e anche le esigenze sono diverse.

Temi discussi anche nella prima puntata della seconda stagione del Social Football Café, l’appuntamento virtuale che consente agli esperti del settore di confrontarsi e discutere i topic più caldi. La prima puntata di questa seconda stagione del format è stata trasmessa in streaming il 5 maggio, sulla pagina Facebook di Social Football Summit. Il vicepresidente vicario della Lega Pro Marcello Vulpis, il senior partner di Calcio e Finanza Andrea Di Biase e Francesca Iannibelli, marketing and innovation manager di Bip si sono confrontati sul macrotema Un anno di pandemia: il recovery plan del calcio.



Il Social Football Cafè rientra tra i format che costelleranno la Road to SFS21, il cammino verso l’evento Social Football Summit in programma a novembre in modalità ibrida: l’evento organizzato da Social Media Soccer si rivolge ai diversi attori del sistema calcio e mette al centro della sua proposta knowledge sharing, formazione, innovazione e business, configurandosi quindi come evento di servizio per chi ha un interesse a 360 gradi sull’industria del calcio fuori però dal consueto rettangolo di gioco.

Il summit dà anche voce ai protagonisti del settore, per raccontare le storie di successo, le innovazioni, le prospettive.

Wired sarà media partner dell’edizione attesa nel tardo autunno 2021.

Social football cafè proseguirà con le dirette live in programma ogni mercoledi a partire dalle 14:30: il pubblico social può seguire e, naturalmente, commentare in diretta.

