Se sei sommerso da tag nelle dirette di sconosciuti, c’è un rimedio: ecco come bloccarli

6 Maggio 2021 – 17:29

la pratica si sta diffondendo in queste settimane e prevede di taggare indiscriminatamente quanti più nomi utente possibili per trascinarli all’interno di una diretta che però non ha niente a che vedere con gli interessi degli invitati. Si tratta di un comportamento particolarmente fastidioso per chi usa spesso il social o ne ha le notifiche attive; fortunatamente però difendersi da questi tag è semplice.

Fonte: Fanpage Tech