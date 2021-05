La serie Loki anticipa il debutto al 9 giugno

6 May 2021 – 11:45

https://www.youtube.com/watch?v=mNyLzc3MU_E

“Il mercoledì è il nuovo venerdì”. Se a dirlo è Tom Hiddleston in persona, non c’è motivo per non credergli. Il riferimento è a Loki, ultimo prolungamento seriale del Marvel Cinematic Universe in cui l’attore britannico tornerà a vestire i panni del dio dell’inganno. Il debutto sullo streaming Disney+, inizialmente previsto per venerdì 11 giugno (perché di venerdì, su questa piattaforma e su molte altre competitor escono di solito i titoli di punta), è stato anticipato a mercoledì 9 giugno. Una sorpresa quasi dell’ultim’ora che non deve però stupire, dato che l’astuto fratello di Thor ci ha abituati da sempre a svolte impreviste.

Lo stesso farà con tutta probabilità negli episodi che lo vedranno protagonista. La sua storyline è già complessa: ufficialmente, infatti, Loki è stato ucciso da Thanos all’inizio di Avengers: Infinity War, ma nel successivo Endgame una sua versione nel passato, all’incirca nel 2012, era riuscita a mettere le mani sul Tesseract inaugurando una nuova timeline alternativa in cui è dunque sopravvissuto. È proprio in questo orizzonte temporale che il dio viene intercettato dalla Time Variant Authority, un’organizzazione che vigila sulle variazioni temporali e che gli risparmierà la vita in cambio di una collaborazione per sistemare varie anomalie temporali dovute a una misteriosa minaccia.

https://www.youtube.com/watch?v=EVvK10eFmo8

Come si vede anche nella nuova clip di anticipazione qui sopra, pubblicata nelle scorse ore, Loki dovrà dimostrare di essersi in qualche modo redento, vincendo la sua naturale propensione all’inganno e all’arroganza, e mettendo a frutto le infinite risorse dedicandole a un bene più grande. Resterà da capire, quindi, se riuscirà a rimanere fedele a questo intento o se anche la sua redenzione fa parte di una macchinazione ancora più grande. Nel cast, insieme a Hiddleston, ci saranno Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Il nuovo episodio debutterà, dunque, mercoledì 9 e anche i successivi, uno a settimana, seguiranno ogni mercoledì.

