La prima piscina sospesa al mondo, a Londra

6 May 2021 – 11:28

Nuotare nel cielo adesso è possibile. Nessun paradosso, ma grazie agli ingegni architettonici fra due blocchi di appartamenti Embassy Gardens, a sud-ovest di Londra è stata inaugurata una piscina lunga 25 metri, larga cinque e profonda tre, ribattezzata Sky Pool. I residenti potranno nuotare da un edificio all’altro, come in un ponte d’acqua, stando sospesi a 10 metri dal suolo.

Ovviamente questo lusso è riservato solo a loro e a qualche fortunato invitato. Ma l’opera degli architetti Arup Associates segna comunque un primato mondiale: si tratta infatti della più grande struttura di piscina in acrilico autoportante al mondo. Attenzione però: questa sensazione di leggerezza è solo apparenza. La piscina – che è arrivata dal Colorado percorrendo oltre 8mila chilometri – piena d’acqua pesa 375 tonnellate.

