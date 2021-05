Dogecoin: il crollo è davvero imminente?

6 Maggio 2021 – 13:49

Un noto analista prevede un crollo imminente per Dogecoin, azzardando addirittura il giorno esatto, legato a un’apparizione televisiva di Elon Musk.

