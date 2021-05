Coppa Italia: l’exchange Crypto sponsor della finale

6 May 2021 – 10:23

La piattaforma per la compravendita di crypto e NFT sarà sponsor ufficiale della finale di Coppa Italia che vedrà confrontarsi Juventus e Atalanta.

Fonte: Punto Informatico