Con Laboratorio di Videogiochi puoi creare qualunque videogioco su Nintendo Switch

6 Maggio 2021 – 11:29

L’ultimo titolo per la sua console portatile Nintendo Switch è in uscita il mese prossimo. Utilizza una grafica accattivante e meccanismi facili da imparare per insegnare i rudimenti della programmazione a bambini e ragazzi interessati a creare il proprio videogioco e farlo giocare ad altri amici e contatti online.Continua a leggere



L’ultimo titolo per la sua console

Continua a leggere L’ultimo titolo per la sua console portatile Nintendo Switch è in uscita il mese prossimo. Utilizza una grafica accattivante e meccanismi facili da imparare per insegnare i rudimenti della programmazione a bambini e ragazzi interessati a creare il proprio videogioco e farlo giocare ad altri amici e contatti online.

Fonte: Fanpage Tech