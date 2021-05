Bonus PC, la fine di una buona idea mal concepita

6 Maggio 2021 – 13:49

Il Voucher da 500 euro per PC e connettività giace inutilizzato, rivelando le debolezze di una buona intuizione e della sua cattiva realizzazione.

The post Bonus PC, la fine di una buona idea mal concepita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico