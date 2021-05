BlackView, lo smartphone che cerca fughe di calore

6 May 2021 – 10:34

Uno smartphone particolare, ad alta resistenza e con termocamera inclusa per l’analisi di pareti e serramenti in cerca di spifferi e fughe di calore.

