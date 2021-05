Anche Google lancia lo smart working per sempre: dipendenti in sede solo 3 giorni

6 Maggio 2021 – 20:29

Dopo Microsoft, anche Google vuole rendere permanenti alcuni dei cambiamenti organizzativi già adottati per far fronte alla pandemia. Il 60% dei dipendenti potrà decidere di lavorare da casa per 2 giorni su 5; il 20% potrà sganciarsi per sempre dagli uffici; tutti potranno lavorare ovunque vogliono per 4 settimane all’anno.Continua a leggere



Dopo

Continua a leggere Dopo Microsoft , anche Google vuole rendere permanenti alcuni dei cambiamenti organizzativi già adottati per far fronte alla pandemia . Il 60% dei dipendenti potrà decidere di lavorare da casa per 2 giorni su 5; il 20% potrà sganciarsi per sempre dagli uffici; tutti potranno lavorare ovunque vogliono per 4 settimane all’anno.

Fonte: Fanpage Tech