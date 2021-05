Una prima specie di insetti potrà essere venduta come alimento anche in Europa

5 May 2021 – 12:17



I vermi gialli della farina (Foto: Thierry Zoccolan/Getty Images)La larva del verme giallo della farina è il primo insetto commestibile a poter essere commercializzato in tutti i paesi dell’Unione europea. È la prima volta che il Comitato permanente su piante, animali, alimenti e mangimi (Scopaff), che riunisce i rappresentanti degli stati membri ed è presieduto da un esponente della Commissione, approva la vendita di insetti a uso alimentare.

La decisione è arrivata dopo quattro mesi dal via libera dato ai vermi della farina da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Secondo l’Efsa, sia come insetto intero essiccato sia sotto forma di farina, la larva del verme giallo (nome scientifico: Tenebrio molitor) è sicuro per l’uso alimentare, pur potendo presentare alcune problematiche allergeniche, soprattutto per le persone che soffrono di allergie agli acari della polvere o ai crostacei. Pertanto, l’agenzia ha raccomandato all’Unione di avviare una ricerca relativa a queste problematiche, per tutelare la salute di cittadine e cittadini europei.

Dopo il via libera dell’agenzia e degli stati membri, è ora compito dell’esecutivo europeo redigere e adottare una legislazione che autorizzi l’introduzione dell’insetto nel mercato comune come “nuovo alimento”. Sono definiti “nuovi alimenti” tutti quei prodotti commestibili non consumati in maniera significativa nell’Unione fino a prima del 15 maggio 1997, quando è entrata in vigore la prima legislazione sugli alimenti.

In questa categoria sono compresi sia composti alimentari prodotti dalle nuove tecnologie, sia alimenti consumati usualmente al di fuori dell’Unione. Nel 2018 il regolamento comune sui nuovi alimenti è stato aggiornato, per renderne più semplice e rapida la regolamentazione e l’autorizzazione, mantenendo però intatti gli elevati standard di sicurezza alimentare europei. Da allora, l’Efsa ha ricevuto almeno 15 richieste di approvazione di nuovi alimenti legate agli insetti. 11 di queste sono sotto valutazione di sicurezza e 4 sono in fase di controllo dell’idoneità.

Starà poi “ai consumatori decidere se vogliono mangiare insetti o no” riporta una nota sul sito della Commissione. Gi insetti rappresentano una normale fonte di proteine per milioni di persone in tutto il mondo e vengono consumati regolarmente, facendo spesso parte della cucina tradizionale locale. Inoltre rappresentano un’alternativa ecosostenibile all’allevamento di bestiame, richiedendo un minore impiego d’acqua, mangimi e terreni.

The post Una prima specie di insetti potrà essere venduta come alimento anche in Europa appeared first on Wired.

Fonte: Wired