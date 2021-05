Lo smart working su Surface Laptop 4: design minimal e autonomia per stakanovisti

5 Maggio 2021 – 18:04

Bisogna rimanere in compagnia del Surface Laptop 4 per qualche giorno altrimenti si rischia di non comprendere bene le virtù del nuovo portatile di Microsoft. Messo alla prova, ha dimostrato di essere un prodotto affidabile, versatile, perfetto per la produttività in smart working.

Il look è talmente minimal che, almeno all’apparenza, sminuisce il valore del notebook. L’estetica è sempre una questione soggettiva e forse il colore nero risulta ulteriormente mortificante, ma di sicuro non mancheranno gli estimatori di queste linee pulite ed essenziali. Nel caso, la versione color platino ci sembra più azzeccata e non è male l’opzionale rivestimento interno in alcantara.

Nulla da dire però sulla qualità costruttiva, fin dal primo approccio si comprende bene che ci si trova di fronte a un prodotto ben assemblato e resistente. Si apprezza anche lo spessore molto contenuto che si ferma a 14,7 millimetri, il peso però di 1,54 chilogrammi della versione da 15 pollici che abbiamo provato si sente quando lo si mette nello zainetto. Uno scotto che si paga alla solidità del notebook.

Il Surface Laptop 4 dispone di 1 porta usb-c, 1 porta usb-a, il jack audio per le cuffie e l’ingresso Surface Connect. Su un computer da 15 pollici onestamente ci si aspettava qualche connettività in più, almeno una porta Thunderbolt e lo slot per micro sd.

Tastiera e touchpad sono invece all’altezza delle aspettative. I tasti sono ben distanziati, morbidi e reattivi al tocco e ci sono tutti i comandi completi, incluso le frecce direzionali. Comodo e sensibile è anche l’ampio touchpad che permette di sostituire il mouse con una certa tranquillità.

Il Surface Laptop 4 della nostra prova monta uno schermo PixelSense da 15 pollici con risoluzione 2496 x 1664 con un buon touchscreen multitocco a 10 punti. Il display risulta ben bilanciato, con una buona resa dei colori, ma soffre dei riflessi a causa della sua superficie lucida, problemino da sistemare nella prossima versione. Anche le cornici intorno allo schermo sono abbastanza piuttosto vistose e si poteva fare meglio.

Poco da eccepire invece dal punto di vista delle prestazioni. Sotto la scocca Microsoft ha messo un processore Amd Ryzen 7 4980U affiancato da 8/16 GB di ram e un disco allo stato solido da 512 GB. Una valida alternativa ai processori Intel, che rimangono comunque disponibili con specifiche configurazioni.

Il merito principale di questo processore è l’ottimo supporto quando si usa il laptop con diverse applicazioni aperte e il consumo energetico contenuto che permette al Surface di superare abbondantemente il tipico orario di lavoro. Con un utilizzo tipico, quindi senza stressare troppo la macchina, Microsoft certifica la batteria da 45,8 Wh per 16,5 ore di autonomia.

Di buona qualità è anche il suono erogato dagli altoparlanti Omnisonic con Dolby Atmos e un buon lavoro svolgono in fase di videoconferenza i due microfoni Studio far-field con una adeguata soppressione dei rumori ambientali. La webcam integrata però è solo a 720p anche se con una luminosità elevata. Ovviamente il bluetooth è 5.0 e supportato il wi-fi 6. Monta Windows 10 Home edition.

In conclusione possiamo dire che il Surface Laptop 4 dimostra un buon progresso rispetto al precedente modello, si distingue per le prestazioni senza sbavature, l’eccellente autonomia, la buona silenziosità e per la tangibile robustezza del telaio in alluminio. Si poteva fare meglio con il display e con le porte.

Pur essendo un oggetto premium a pesare è anche il prezzo che parte da 1499 euro e che sale a 1699 euro per la versione da noi provata, ma che può arrivare a 2749 euro per il modello top di gamma (Intel Core i7, 32GB/1TB).



Voto: 8

Wired: buone prestazioni, silenzioso, robusto, grande autonomia

Tired: schermo lucido con troppi riflessi, prezzo elevato

