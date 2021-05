La prima asta per vendere l’ex unicorno della bioplastica, Bio-on, va deserta

5 Maggio 2021 – 15:04

Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on)Nulla di fatto. Va deserta la prima asta per Bio-on. Nessun contendente si è fatto avanti per rilevare dal fallimento la startup bolognese della bioplastica, travolta a luglio 2019 dall’attacco del fondo statunitense Quintessential capital management e a ottobre da un’inchiesta della procura felsinea che ne ha azzerato i vertici. Base d’asta: 95 milioni di euro per rilevare in blocco i i beni in pancia alla Bio-on, dall’impianto sperimentaòe al portafoglio di brevetti e marchi, dalle ricerche aziendali alle scorte alle partecipazioni societarie.

Fondata nel 2007 dall’ex presidente Marco Astorri e dal suo braccio destro Guido Guy Cicognani, nella primavera del 2019 Bio-on è arrivata a capitalizzare sul listino dell piccole imprese di Borsa italiana, l’Aim, un miliardo di euro, tanto da meritarsi il titolo di unicorno. Specializzata in polimeri poliidrossialcanoati, detti Pha, l’azienda si presentava come una intellectual property company, ossia un’azienda che faceva ricerca applicata, nello specifico sulla bioplastica, e poi commercializzava i suoi brevetti con altre imprese.

Il 24 luglio 2019 un documento del fondo Quintessential, guidato da Gabriele Grego, mette in discussione la solidità della startup. Pochi mesi dopo è un’inchiesta a decapitare i vertici di Bio-on. Nei giorni scorsi è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio. Il procuratore capo Giuseppe Amato, l’aggiunto Francesco Caleca e il pubblico ministero Michele Martorelli contestano a vario titolo i reati di manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali a dieci persone, a cominciare da Astorri, Cicognani e dall’ex presidente del collegio sindacale, Gianfranco Capodaglio.

Lo scorso dicembre il tribunale di Bologna ha anche dichiarato il fallimento. Stato passivo: 70 milioni. Il timone è passato ai curatori Antonio Gaiani e Luca Mandrioli, che ora dovranno organizzare una seconda asta. L’ipotesi è di una vendita spezzettata dei beni aziendali, anziché la strada del blocco unico con cui si sono presentati al primo appuntamento. D’altronde diverse indiscrezioni circolate nelle precedenti settimane indicavano la presenza di investitori italiani ed esteri iscritti alla data room allestita dai curatori fallimentari. Segno che l’interesse c’è.

Diverso quel che sarà a questo punto il destino dell’impianto di Castel San Pietro, alle porte di Bologna, dei brevetti e dello sparuto numero di lavoratori che ancora presidia l’impianto. Due sono le società nell’occhio del ciclone – la Bio-on che sviluppa brevetti e la Bio-on plants, che gestisce l’impianto sperimentale – e una delle tattiche per assegnarle a una nuova proprietà potrebbe essere quella di dividere le strade. Resta anche l’incognita dei bioreattori della fabbrica, finiti nei radar del governo per la produzione nazionale dei vaccini. Un disegno che ancora non si è concretizzato (anche perché la conversione dalle bioplastiche ai vaccini non è automatica) e su cui il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, titolare del dossier, non ha ancora espresso un indirizzo.

