La nuova versione della tastiera (italiana) con i tasti esagonali

5 Maggio 2021 – 21:44

Si aggiorna alla versione 3.0 l’interessante tastiera digitale Typewise che punta su un layout ad alveare dei pulsanti, sull’uso di swipe e su un’intelligenza artificiale proprietaria ancora più efficace per rendere la digitazione veloce e precisa. L’applicazione sviluppata in collaborazione con l’Istituto Federale di Tecnologia Svizzero (Eth) riduce di quattro volte gli errori e aumenta del 33% la velocità in digitazione, identificando la lingua così come le accezioni dialettali e colloquiali.

Altro particolare degno di nota è che i dati vengono processati sul dispositivo e non sul cloud a tutto vantaggio della privacy, ma anche dell’uso offline. L’app non richiede peraltro permessi come la posizione geografica, l’accesso alla memoria interna o ai dati così come a microfono o fotocamera. Premiata all’ultima edizione del Ces, Typewise supporta oltre quaranta lingue (incluso l’italiano, naturalmente) e pensa anche all’ambiente promettendo un risparmio del 90% di energia in termini di efficienza rispetto ad altre soluzioni basate sull’Ai.

Il punto di partenza di questa tastiera digitale è la forma esagonale dei tasti che offre una maggiore superficie rispetto a quella tradizionale rettangolare con un beneficio immediato in riduzione dei refusi in digitazione a due dita su un touchscreen senza pulsanti fisici. Con la versione premium a 1,99 euro al mese (6,99 euro all’anno o 24,99 euro per sempre) si hanno alcuni vantaggi. Su tutti, l’intelligenza artificiale riconosce automaticamente in quale linguaggio si sta digitando, anche se si passa da un idioma a un altro all’interno della stessa frase, e regola di conseguenza la correzione automatica degli errori così come la predizione del testo.

Quando si scarica Typewise per Android oppure per iPhone, si parte con un tutorial che insegna le gesture. Per esempio, con uno swipe verso l’alto si passa al maiuscolo, ci sono tasti multifunzione che restituiscono caratteri a seconda dell’azione del polpastrello ed è molto semplice passare ai caratteri speciali o alle emoji. Intuitivo anche il sistema per cancellare o per l’undo con uno scorrimento verso sinistra e ritorno a destra. Per allenarsi a digitare sempre più veloci e senza guardare la tastiera c’è anche un gioco in cui si deve pilotare un razzo.

Abbiamo provato Typewise per Android e in effetti bastano pochi minuti per padroneggiarla. C’è anche la possibilità di passare alla visualizzazione in orizzontale, in tal caso si creano più aree di digitazione. In modalità panoramica, l’app funziona molto bene per esempio con software in cui la scrittura è molto importante come Google Docs o WhatsApp, mentre in alcune altre utilità (come Google Keep) non si riesce a vedere il testo in digitazione. In generale, è un’app che dà il meglio di sé in visualizzazione verticale e merita una prova.

Ecco i link per scaricarla gratis su Android e su iPhone. La versione premium offre 14 giorni di test gratuito.



