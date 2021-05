Il governo sa che fine fanno i dati raccolti dalle piattaforme di didattica a distanza?

5 Maggio 2021 – 18:04

Foto di Steve Riot da PixabayPer assicurare il diritto allo studio di studentesse e studenti, costretti a casa dalle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, il ministero dell’Istruzione ha puntato sulla didattica a distanza e integrata, tramite l’utilizzo di piattaforme di soggetti privati, fornite a titolo gratuito. Tuttavia, l’uso di queste piattaforme ha anche comportato la raccolta di una grande mole di dati personali di minori e docenti da parte dei gestori delle piattaforme stesse, senza che però sia stata formulata una chiara regolamentazione sulla loro conservazione e trattamento. Per questo un gruppo di parlamentari, guidato dai deputati della corrente ecologista Facciamo Eco – Alessandro Fusacchia Rossella Muroni, Lorenzo Fioramonti, Andrea Cecconi e Antonio Lombardo – hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Il ministero dell’Istruzione ha siglato dei protocolli con alcuni degli operatori che forniscono piattaforme per la didattica digitale”, si legge nell’interrogazione: “Tuttavia, ad oggi non è chiaro se, e quali, degli operatori abbiano siglato questi protocolli, né quali protocolli sono pubblici”. Quindi non è possibile verificare quali misure siano previste dagli accordi siglati tra il ministero e le piattaforme, per tutelare la privacy dei minori, la sicurezza dei loro dati e che questi vengano conservati nel territorio dell’Unione europea, come previsto dal Regolamento generale dell’Unione sulla protezione dei dati (Gdpr).

La risposta del ministro

Nel protocollo ministeriale numero 170 del 28 febbraio 2020, ha ricordato il ministro Bianchi, sono contenute tutte le disposizioni che vietano l’utilizzo a “fini commerciali o promozionali dei dati, documenti o materiali” raccolti dalla piattaforme. Inoltre, il ministero ha fornito uno modello di protocollo a tutte le istituzioni scolastiche, su cui basare il contratto con le aziende fornitrici dei servizi di didattica a distanza, lasciando loro l’autonomia di scelta della piattaforma.

Il contratto disciplina le modalità di trattamento dei dati, andando a identificare le società responsabili del servizio “come responsabili del trattamento dei dati personali”. Il ministero, ha continuato Bianchi, ha poi adottato il documento Didattica digitale integrata e tutela della privacy, sotto la supervisione dell’Autorità garante. Questo documento andrebbe a sollecitare le scuole a controllare dove vengano trasferiti i dati e a verificare il rispetto delle norme stabilite dal Gdpr. Bianchi ha concluso assicurando la disponibilità del ministero a pubblicare il modello di protocollo dei contratti e l’elenco dei fornitori che li hanno sottoscritti.

Il deputato Alessandro Fusacchia, primo firmatario dell’interrogazione, ha replicato al ministro sottolineando come il lasciare alle scuole il compito di vigilare sul trattamento dei dati possa essere poco efficace e molto oneroso. Per poi chiedere la pubblicazione non solo del modello dei protocolli, ma dei contratti stessi siglati tra scuole e le piattaforme, per poterli analizzare nel dettaglio.



The post Il governo sa che fine fanno i dati raccolti dalle piattaforme di didattica a distanza? appeared first on Wired.

Fonte: Wired