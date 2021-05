Il biliardo Bugatti in fibra di carbonio

5 May 2021 – 11:22

L’ultima novità Bugatti è realizzata in fibra di carbonio, punta su colorazioni nera e blu, ha un raffinato sistema di auto-stabilizzazione con giroscopio, è prodotta in soli 30 pezzi ed è venduta a un prezzo esclusivo di 250.000 euro. Ma non è una fuoriserie quanto un tavolo da biliardo pensato espressamente per essere montato sugli yacth.Farsi una partita a carambola o a palla 8 mentre si naviga è una sfida pressoché impossibile, perché basta anche un’inclinazione minima per creare scompiglio sul tavolo.

Per questo motivo Bugatti ha pensato a un sistema con servomotori in grado di mantenere sempre in piano il biliardo: una serie di giroscopi calcolano le oscillazioni e in appena 5 millisecondi regolano gli appoggi per controbilanciare. I designer assicurano che il tutto avvenga nel pieno del silenzio e senza vibrazioni, per non distrarre i giocatori.

Il popolare brand automobilistico ha collaborato con gli spagnoli di Ixo per confezionare un biliardo di tipo professionale che potesse riprendere la stessa aura delle sue esclusive vetture: il frame è di alluminio e titanio con la scocca in fibra di carbonio, le buche sono in acciaio inox e rifinite in cuoio mentre le sponde sono in alluminio anodizzato lavorato con controllo numerico computerizzato. Tutto è pensato nel minimo dettaglio, compresi dadi e viti in titanio.

(Foto: Bugatti)A 250000 euro di prezzo di listino si riceverà non solo il tavolo, ma anche una serie di accessori esclusivi. Le stecche riprendono lo stile dei pulsanti interni della Bugatti Chiron con fibra di carbonio e alluminio e possono essere riposte in un supporto a parete in carbonio, c’è anche un pannello touchscreen da 13 pollici che funge da segnapunti, un sistema di illuminazione a soffitto (in carbonio, ça va sans dire), porta biglie in pelle e un box in alluminio anodizzato per i gessetti.

Bugatti allega al biliardo e accessori un case in alluminio con una penna usb che contiene foto e video che raccontano la realizzazione del tavolo. La vendita partirà dal prossimo giugno, non è difficile immaginare che i trenta esemplari faranno sold out in tempi brevi.

The post Il biliardo Bugatti in fibra di carbonio appeared first on Wired.

Fonte: Wired