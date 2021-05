HUB USB-C per Mac 9 in 1 HDMI 4K a soli 15 euro

5 Maggio 2021 – 19:50

Su Amazon è possibile acquistare un interessante HUB USB-C 9 in 1 con porta HDMI 4K, Power Delivery e tre porte USB 3.0 a soli 15 euro.

The post HUB USB-C per Mac 9 in 1 HDMI 4K a soli 15 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico