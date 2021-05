Guardiani della galassia, James Gunn si ferma al terzo film

5 May 2021 – 12:00

La gestazione di Guardiani della galassia Vol. 3, terzo capitolo della saga dedicata agli strampalati supereroi Marvel nello spazio, è stata piuttosto problematica: dopo aver diretto con grande successo i primi due film, il regista James Gunn veniva licenziato dalla Disney per via di alcuni post controversi riemersi dal buco nero di Twitter. Dopo le proteste del cast e dei fan (e dopo la Warner Bros assumeva lo stesso Gunn per girare The Suicide Squad), la casa di Topolino è tornata sui suoi passi dandogli la possibilità di chiudere il cerchio delle avventure di Star-Lord e compagni. Chiudere è proprio il termine giusto, dato che anche di recente il regista ha ribadito la volontà di portare a termine il suo coinvolgimento nella saga proprio con questa terza pellicola.

Le ipotesi su un ulteriore capitolo sono iniziate a circolare nelle scorse settimane, dopo che Marvel ha annunciato l’arrivo di Capitan America 4. Finora, infatti, all’interno di questo universo cinematografico i film dedicati a singoli supereroi o gruppi di eroi erano stati organizzati in trilogie, ma questo sembra cambiare, anche in seguito al successo di Thor: Ragnarok, terzo capitolo delle avventure del dio norreno interpretato da Chris Hemsworth, che ha portato all’ovvia messa in produzione del quarto Thor: Love and Thunder. I fan, dunque, hanno iniziato a sperare in un quarto Guardiani della galassia. Ma Gunn, con un tweet sintetico, ha smentito la possibilità, almeno da parte sua: “Lo sto pianificando come il mio ultimo film”.

I’m planning on it being my last.

— James Gunn (@JamesGunn) May 4, 2021

Non è una notizia del tutto inedita, bisogna dire: già in passato il regista ha fatto intendere che Vol. 3 sarebbe stato l’ultimo film in cui avremmo visto i Guardiani nella loro formazione attuale (nei fumetti, per esempio, alcuni membri originali sono stati sostituiti e altri nuovi se ne sono aggiunti). Questo, però, poteva significare che Gunn programmasse di fare altri lavori con personaggi differenti, però adesso pare di capire che la sua esperienza in questo microcosmo narrativo si concluderà quando Guardiani della galassia 3 arriverà al cinema, ovvero nel maggio 2023. È probabile che Rocket, Groot, Gamora e gli altri compariranno in altri film Marvel, ma per ora è difficile da prevedere con certezza.

