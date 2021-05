Ericsson, accordo per lo smart working fino al 2023

5 May 2021 – 16:04

Ericsson ha firmato un accordo con i sindacati per definire le modalità del rapporto lavorativo in smart working fino ad ottobre 2023.

