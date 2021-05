Ecco come sarà Galaxy Z Flip 3, il nuovo pieghevole Samsung

5 May 2021 – 11:25

(Foto: Giuseppe Spinelli – LetsGoDigital)C’è molta attesa sulla presentazione dei nuovi pieghevoli di Samsung, soprattutto sul modello a conchiglia Galaxy Z Flip 3 che dovrebbe migliorare in modo consistente l’hardware, mantenendo un prezzo non esagerato. Anche il design farà un salto evolutivo, come mostrato da un recente leak video che ha ispirato una serie di interessanti render.

Tutto è partito dai fotogrammi di un video promozionale pubblicati in anteprima su Twitter lo scorso 3 maggio da un leaker, che hanno fatto da base per i render a firma del 3d artist italiano Giuseppe Spinelli (Snoreyn) realizzati per il portale LetsGoDigital. Salta subito all’occhio il contrasto a doppia tonalità del pieghevole con la parte superiore su sfondo nero che accoglie la doppia fotocamera digitale e quello che sembra un display secondario da 1,83 pollici migliorato rispetto alla prima versione tanto da poter visualizzare anche interi testi.

(Foto: Giuseppe Spinelli – LetsGoDigital)Saltando per conformità alla linea parallela Galaxy Fold il nome Flip 2, il secondo pieghevole a conchiglia si chiamerà direttamente Flip 3 e dovrebbe proporre una vasta scelta per il colore primario della scocca con grigio, bianco, verde, nero, beige, blu, rosa e porpora. La protezione dovrebbe essere garantita da un Gorilla Glass Victus di Corning, si dovrebbe garantire una minima resistenza all’acqua (spruzzi, più che immersione) mentre l’ossatura del modello sarà un frame rinnovato e più solido.

Non ci sono ancora informazioni definitive sulla scheda tecnica, ma dalle indiscrezioni si parla di uno schermo interno da 6,9 pollici una volta aperto, fotocamera selfie da 10 megapixel in un foro, doppio sensore posteriore da 12 megapixel (grandangolare e ultragrandangolare), batteria da 3300 mAh, versione 4G e 5G e memoria interna da 128 o 256 gb. Non è chiaro quale processore sarà a bordo, ma è improbabile che sarà lo stesso del top di gamma Fold 3.

(Foto: Giuseppe Spinelli – LetsGoDigital)Il prezzo dovrebbe rimanere sullo stesso livello del precedente Z Flip. Oltreoceano si riporta di un aumento di 50 dollari fino a 1499 dollari. Considerando il costo italiano di 1520 euro (qui la nostra recensione) vorrebbe dire sfiorare i 1600 euro e non meno di 1000 euro come da precedenti voci. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale dei nuovi pieghevoli Samsung, che nel 2021 potrebbero vedere anche un esclusivo tablet tri-foldable.

The post Ecco come sarà Galaxy Z Flip 3, il nuovo pieghevole Samsung appeared first on Wired.

Fonte: Wired