Donald Trump potrebbe presto essere riammesso su Facebook

5 Maggio 2021 – 17:29

L'ex presidente degli Stati Uniti era stato espulso da Facebook e Instagram subito dopo l'assalto al campidoglio del 6 gennaio da parte dei suoi sostenitori, incitati in parte anche dagli interventi social del loro beniamino. Ora il comitato per il controllo delle attività di Facebook ha giustificato la decisione dei due social, ma solo in parte.



Continua a leggere L’ex presidente degli Stati Uniti era stato espulso da Facebook e Instagram subito dopo l’assalto al campidoglio del 6 gennaio da parte dei suoi sostenitori, incitati in parte anche dagli interventi social del loro beniamino. Ora il comitato per il controllo delle attività di Facebook ha giustificato la decisione dei due social, ma solo in parte.

Fonte: Fanpage Tech