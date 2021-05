Anche Gamescom 2021 sarà un evento solo online

5 Maggio 2021 – 19:49

La fiera di Colonia, tra gli eventi più importanti dell’anno per l’industria del gaming, andrà di nuovo in scena solo in formato digitale.

The post Anche Gamescom 2021 sarà un evento solo online appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico