Webcam Aukey 1080p ideale per DAD in offerta

4 May 2021 – 18:56

Su Amazon è possibile acquistare l’ottima webcam Aukey PC-W3 da 1080p con uno sconto di ben 14 euro, perfetta per videoconferenze e DAD.

The post Webcam Aukey 1080p ideale per DAD in offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico