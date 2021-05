Mouse wireless Corsair Harpoon scontato del 27% su Amazon!

4 Maggio 2021 – 19:49

Questo mouse da gaming Corsair RGB unisce un sensore ottico ad elevate prestazioni con precisione da 18.000 DPI a un corpo leggero da 105 g.

The post Mouse wireless Corsair Harpoon scontato del 27% su Amazon! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico