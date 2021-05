Disney mostra la vera spada laser di Star Wars

4 May 2021 – 17:41

https://www.youtube.com/watch?v=L3A8kdCk_fM&t=13s

È il sogno di un po’ tutti i fan di Star Wars: impugnare una lightsaber, la spada laser tipica dei personaggi principali della saga, i Jedi, e dei loro malvagi avversari, i Sith. Ma non una di quelle tante riproduzioni giocattolo che sostituiscono la lama di plasma luminoso, generata dai potentissimi cristalli kyber, con un tubo di plastica che si illumina a led premendo un bottone. Il desiderio è una vera arma che al mitico suono bzzzuh produca da un cilindro di metallo una luminescenza portentosa (però, si spera, non con lo stesso effetto tagliente e ustionante dei film). Finalmente quella speranza può diventare parzialmente realtà, come mostrato da un video diffuso dalla Disney proprio nella giornata di oggi, 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day.

Si tratta di una brevissima clip che anticipa il lancio dello Star Wars: Galactic Starcruiser Hotel, un albergo tematico che sarà inaugurato nel corso del 2022 all’interno del parco Walt Disney Resort in Florida. Gli ospiti della struttura, che promette di andare “oltre qualsiasi cosa Disney abbia creato finora”, avranno l’occasione di vivere per due notti un’esperienza full immersion nell’universo di Guerre stellari: si sentiranno a bordo dello starcruiser Halcyon e potranno così esplorare la nave, mescolarsi con personaggi creati nei film di George Lucas e allenarsi con la spada laser.

Come si vede nel video, un’attrice dalle fattezze molto simili a Rey, la Jedi che nella trilogia sequel era interpreta da Daisy Ridley, impugna una lightsaber estremamente realistica per poi azionarla generando un raggio luminoso che fuoriesce dall’elsa metallica (c’è comunque il trucco). Non è chiaro se questo sia un prototipo aiutato da qualche effetto speciale, ma sono anni – a quanto pare – che gli ingegneri Disney stanno cercando di mettere a punto una soluzione per rendere realtà uno degli oggetti più ambiti della saga di Star Wars. L’anno prossimo, dopo un breve salto nell’iperspazio, avremo finalmente modo di osservarlo con i nostri occhi.

