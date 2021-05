La storia di Emanuela Fanelli che gesticola, il meme tratto dalla trasmissione Una Pezza di Lundini

3 May 2021 – 13:50

Uno dei meme made in Italy più utilizzati tra chi naviga tra social e piattaforma di messaggistica nel nostro Paese ritrae una giovane donna che gesticola in modo plateale, e ha una origine e una storia molto precise. Si tratta di una gag ricorrente che arriva dalla scorsa stagione della trasmissione in onda su Rai 2.Continua a leggere



Uno dei meme made in Italy più utilizzati tra chi naviga tra social e piattaforma di messaggistica nel nostro Paese ritrae una giovane donna che gesticola in modo plateale, e ha una origine e una storia molto precise. Si tratta di una gag ricorrente che arriva dalla scorsa stagione della trasmissione in onda su Rai 2.

Continua a leggere Uno dei meme made in Italy più utilizzati tra chi naviga tra social e piattaforma di messaggistica nel nostro Paese ritrae una giovane donna che gesticola in modo plateale, e ha una origine e una storia molto precise. Si tratta di una gag ricorrente che arriva dalla scorsa stagione della trasmissione in onda su Rai 2.

Fonte: Fanpage Tech