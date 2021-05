Emoji sempre più inclusive: quella della stretta di mano avrà tutte le tonalità della pelle

3 Maggio 2021 – 14:29

Fino a oggi l’emoji della stretta di mano prevede di scegliere tra 5 varianti, che però ritraggono due mani dalla tonalità della pelle identica. La formula verrà modificata a partire dall’anno prossimo grazie a un sistema che darà origine a 25 varianti totali, con 5 tonalità per la prima mano moltiplicate per altre 5 varianti per la seconda.

Fonte: Fanpage Tech