HP+, la stampa si fa cloud, anche in Italia

2 Maggio 2021 – 10:49

HP ha annunciato l’apertura globale (Italia compresa) del servizio HP+ per abbracciare un nuovo concetto di stampa cloud-based a casa e in ufficio.

