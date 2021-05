Certificato Verde, sperimentazione dal 10 maggio

2 May 2021 – 10:00

L’Europa intende correre sui Certificati Verdi: avviata la fase negoziale, ma dal 10 maggio inizia la fase sperimentale per l’adozione piena dal 1 giugno.

