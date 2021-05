Cashback, superato il mezzo miliardo di transazioni

2 May 2021 – 10:30

Mezzo miliardo di transazioni con strumenti digitali registrate da 8,5 milioni di italiani attivi sul cashback: un nuovo traguardo superato.

