NAS QNAP: ennesimo attacco ransomware

1 Maggio 2021 – 13:49

QNAP ha comunicato che i suoi NAS sono diventati il bersaglio del ransomware AgeLocker, quindi suggerisce di aggiornare sistema operativo e app.

The post NAS QNAP: ennesimo attacco ransomware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico