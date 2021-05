Ingenuity vola ancora su Marte e viene promosso

1 Maggio 2021 – 13:49

Ingenuity ha completato con successo anche il quarto volo su Marte e presto verrà utilizzato per la ricognizione aerea a supporto di Perseverance.

