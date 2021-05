Beelink GTR, 15% di sconto per un super Mini PC

1 Maggio 2021 – 10:49

Processore AMD Ryzen 7 3750H, SSD da 512GB, HDD da 1TB, 16GB di RAM DDR4: questo Beelink GTR è un concentrato di potenza nel corpo di un Mini PC.

